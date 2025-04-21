В Новосибирске зафиксированы рекордные сделки с жильём

По данным управления Росреестра по Новосибирской области, жители региона всё чаще выбирают индивидуальные дома вместо квартир. Активно развивается рынок ИЖС в Новосибирском районе, Бердске и других населённых пунктах агломерации. Чаще всего дома строят из дерева, кирпича и блоков.