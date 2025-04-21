В Новосибирске зафиксированы рекордные сделки с жильём

Среди квартир лидером по стоимости стала 326-метровая жилая площадь в Октябрьском районе, проданная за 48 миллионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления Росреестра по Новосибирской области Светлану Рягузову.
В 2025 году были зафиксированы новые рекорды. В Октябрьском районе продали квартиру площадью 244 квадратных метра за 69,5 миллиона рублей. Самым дорогим частным домом стала недвижимость стоимостью 165 миллионов рублей.
Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в городе составляет 81 тысячу рублей. Это на 8% выше показателя прошлого года. Рост цен продолжается.
По данным управления Росреестра по Новосибирской области, жители региона всё чаще выбирают индивидуальные дома вместо квартир. Активно развивается рынок ИЖС в Новосибирском районе, Бердске и других населённых пунктах агломерации. Чаще всего дома строят из дерева, кирпича и блоков.