Компания из КНР вернула Boeing борт из-за «торговой войны» с США

Пока китайская компания Xiamen Airlines вернула только один из нескольких приобретенных в корпорации самолетов модели 737 MAX. Лайнеры готовили к эксплуатации перед передачей покупателю в центре комплектации в Чжоушане. Самолет, который отправили назад Boeing, уже был «одет» в ливрею Xiamen Airlines. Для перебазирования на аэродром производителя борт преодолел путь длиной в восемь тысяч км с двумя остановками для дозаправки в Гуаме и на Гавайях. Какая из сторон приняла решение о возврате лайнера — неизвестно, обращает внимание The Guardian.