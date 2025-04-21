Компания из КНР вернула Boeing борт из-за «торговой войны» с США

О возврате самолета покупателем рассказала британская газета The Guardian. Издание предполагает, что причина возврата — существенное повышение цены, вызванное введением двусторонних пошлин.
Пока китайская компания Xiamen Airlines вернула только один из нескольких приобретенных в корпорации самолетов модели 737 MAX. Лайнеры готовили к эксплуатации перед передачей покупателю в центре комплектации в Чжоушане. Самолет, который отправили назад Boeing, уже был «одет» в ливрею Xiamen Airlines. Для перебазирования на аэродром производителя борт преодолел путь длиной в восемь тысяч км с двумя остановками для дозаправки в Гуаме и на Гавайях. Какая из сторон приняла решение о возврате лайнера — неизвестно, обращает внимание The Guardian.
Авиационный консалтинг IBA оценивает рыночную стоимость нового 737 MAX в $55 млн, сообщает RTVI. Оправленный в Сиэтл лайнер может стать не единственным самолетом, которые китайские авиакомпании отправят назад производителю. Как пишет издание Airways Mag, корпорация Boeing по данным на конец марта 2025 года намеревалась обеспечить китайским авиаперевозчикам поставку 130 лайнеров. Реализация их планировалась как по коммерческим контрактам, так и в лизинг.
До того, как Трамп объявил о введении тарифов «Дня освобождения», генеральный директор Boeing Келли Ортберг выступила в сенате США. Она сообщила, что корпорация продала иностранным авиакомпаниям около 80% бортов и не хочет, чтобы некоторые рынки сбыта оказались для нее недоступными. В начале апреля объем невыполненных заказов Boeing составлял порядка $0,5 трлн.
На прошлой неделе стало известно, что власти Китая обратились к авиакомпаниям страны с просьбой поставить на паузу приобретение запасных частей и оборудования у производителей из США, в том числе у Boeing. Сейчас в правительстве КНР разрабатывают меры поддержки для авиаперевозчиков, которые могут нести потери из-за взрывного роста расходов.
Временно отказаться от запланированного приобретения самолетов на фоне введения пошлин Трампа планируют не только авиакомпании Китая. Генеральный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири заявил Financial Times, что исполнение контракта с Boeing на поставку 25 бортов временно приостановлено. От приобретения самолетов было решено воздержаться до тех пор, пока пошлины не понизятся.
Активная фаза «торговой войны» между Китаем и США стартовала в апреле 2025 года. Президент США Дональд Трамп повысил базовые пошлины на китайский импорт до 145%. В ответ в КНР ввели 125% пошлину на американскую продукцию.