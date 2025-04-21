Аквапарк в центре Перми планируют построить к весне 2028 года

Строительство аквапарка в Перми в составе многофункционального центра «Эспланада» войдет в третью очередь проекта. Он будет расположен в границах улиц Монастырской, Попова, Петропавловской и Осинской. Изменения в соглашение о реализации приоритетного инвестпроекта девелопера «Проспект Пермь» одобрил Совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата Пермского края.
Согласно обновленным планам инвестора, к январю 2027 года планируется завершить возведение конгресс-центр, к апрелю 2028 года — аквапарк и подземный пешеходный переход через улицу Монастырскую. Площадь аквапарка составит около 20 тыс. квадратных метров. Кроме того, к маю 2028 года в составе МФЦ «Эспланада» также планируется построить тематический парк с торговыми площадями, рестораны, паркинг на 670 машино-мест и надземный пешеходный переход через улицу Попова в створе улицы Советской.
Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 18,3 млрд рублей. Общее количество создаваемых рабочих мест должно составить около 2,3 тысяч.