Аквапарк в центре Перми планируют построить к весне 2028 года

Согласно обновленным планам инвестора, к январю 2027 года планируется завершить возведение конгресс-центр, к апрелю 2028 года — аквапарк и подземный пешеходный переход через улицу Монастырскую. Площадь аквапарка составит около 20 тыс. квадратных метров. Кроме того, к маю 2028 года в составе МФЦ «Эспланада» также планируется построить тематический парк с торговыми площадями, рестораны, паркинг на 670 машино-мест и надземный пешеходный переход через улицу Попова в створе улицы Советской.