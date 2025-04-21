В Самарской области появится институт транспорта для китайцев

«В 2022 году мы подписали соглашение о сотрудничестве с Ляонинским железнодорожным институтом, а в октябре 2023 года — протокол о намерениях по реализации совместных образовательных программ. Сегодня намерения сторон обрели конкретную форму — в Самаре на базе ПривГУПС будет создан Волжский транспортный институт (ВИТ). Мы готовы двигаться вперед в рамках наших совместных образовательных проектов, наша цель — продвижение российского образования на внешние рынки, развитие сотрудничества с китайскими партнерами на перспективу», — сказал Максим Гнатюк.