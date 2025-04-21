В Омской области нашли предприятие, где подделывали рыбную продукцию

Оказалось, что с начала этого года ИП Лазарев Василий Сергеевич оформил 56 документов на рыбную продукцию весом более 595 тонн. В документах указаны: мороженные и филе наваги и трески. Однако, выяснилось, что для производства использовалось всего 13,5 кг указанного сырья, а далее добавлялись более дешёвые «жёлтый полосатик», минтай, северная путассу и другие. Фальсифицированная продукция направлялась в Балашиху Московской области.