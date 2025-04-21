На Дону опасная болезнь атаковала посевы пшеницы

В Ростовской области специалисты ФГБУ «Россельхозцентр» выявили признаки септориоза на посевах озимой пшеницы. Болезнь поразила молодые листья растений в Южной, Центральной орошаемой и Северо-Западной зонах региона. Аграриям рекомендовано усилить контроль за состоянием посевов.