На Дону опасная болезнь атаковала посевы пшеницы

В Ростовской области специалисты ФГБУ «Россельхозцентр» выявили признаки септориоза на посевах озимой пшеницы. Болезнь поразила молодые листья растений в Южной, Центральной орошаемой и Северо-Западной зонах региона. Аграриям рекомендовано усилить контроль за состоянием посевов.
Септориоз представляет серьезную угрозу, так как является карантинным заболеванием для многих стран, закупающих российское зерно. Эксперты подчеркивают необходимость обработки полей при достижении уровнем заражения экономического порога вредоносности.