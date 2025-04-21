В Ростовской области «Технониколь» построит завод за 5 млрд рублей

«Из 7,5 миллиарда рублей инвестиций, заявленных по проекту строительства нового завода каменной ваты, в 2025 году корпорация “Технониколь” планирует освоить около 5 миллиардов рублей» — заявил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков.
На Дону у «Технониколи» работают завод по производству каменной ваты и завод по производству тепличных субстратов. В целом выпускать около 650 наименований продукции.
Сообщается, что в 2205 году на площадке ногового завода завершать строительство производственного корпуса и начнут строить собственный энергоцентр на 20 МВт, а также открытые склады для хранения готовой продукции.
На новом заводе будут изготавливать утеплитель из каменной ваты для промышленного и гражданского строительства, техническую изоляцию и материалы для огнезащиты. На производстве создадут 150 новых рабочих мест.
Завершить строительство нового завода «Технониколь» планируют во втором квартале 2026 года. Технологический запуск первой линии стартует в конце 2026 года.