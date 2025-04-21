Нацбанк заявил об изменениях по кредитам в Беларуси с 1 мая 2025

Вместе с тем для новых кредитов, предоставленных юридическим лицам на срок до трех лет включительно, но за исключением льготных, указано 12,87% годовых. А для новых кредитов, которые были предоставлены физлицам, но за исключением льготных, было установлено 18,18% годовых. Для новых кредитов, предоставленных юрлицам на срок более трех лет, но за исключением льготных — 12,29%.