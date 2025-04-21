Нацбанк заявил об изменениях по кредитам в Беларуси с 1 мая 2025 года. Подробности БелТА сообщили в пресс-службе Национального банка Беларуси.
Говорится, что с 1 мая Нацбанк расширит перечень финансовых инструментов кредитно-депозитного рынка, по которым устанавливаются значения расчетных величин стандартного риска. В связи с этим будет введена в действие расчетная величина стандартного риска по новым кредитам, которые предоставлены юрлицам в национальной валюте на срок более трех лет.
Сказано, что установление озвученного показателя направлено на стимулирование банков к наращиванию инвестиционного финансирования экономики. Кроме того, показатель направлен на недопущение чрезмерного роста максимальных процентных ставок по названному виду кредитов.
Кроме того, в целях создания условий, который касаются роста устойчивости ресурсной базы банков без необоснованного повышения отдельными банками ее стоимости, будет возобновлено установление расчетной величины стандартного риска по новым банковским вкладам физлиц, где срок возврата прописан не более одного года.
Сообщается, что решением правления Нацбанка Беларуси на май 2025 года были установлены следующие значения расчетных величин стандартного риска. Так, для новых срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физлиц со сроком возврата более одного года установлено 15,29% годовых.
Вместе с тем для новых кредитов, предоставленных юридическим лицам на срок до трех лет включительно, но за исключением льготных, указано 12,87% годовых. А для новых кредитов, которые были предоставлены физлицам, но за исключением льготных, было установлено 18,18% годовых. Для новых кредитов, предоставленных юрлицам на срок более трех лет, но за исключением льготных — 12,29%.
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