Аналитик Васильев не исключил доллар по 70 рублей в ближайшее время

«~Даже значимые этапы перемирия не могут быть единственным драйвером укрепления валюты стороны конфликта~. Краткосрочная положительная динамика на фоне новостей может быть быстро нивелирована окончанием объявленного срока и усилением санкций. Если проводить исторические параллели, можно отметить частичное восстановление национальной валюты после подписания Минских соглашений. Однако решающая роль в стабилизации рубля все же оставалась за ценами на нефть и политикой Банка России. Поэтому перемирие можно рассматривать как краткосрочный позитивный сигнал, который влияет на спекулятивную волатильность национальной валюты», — сказала «Газете.Ru» Фрумина.