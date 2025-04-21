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На Кубани размер средней зарплаты увеличился на 17,8%

В Краснодарском крае размер среднемесячной номинальной зарплаты увеличился на 17,8% и составил 68,2 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарстата.

В регионе больше всего в среднем зарабатывают специалисты связи и IT — 113,4 тысяч рублей. Финансисты и страховщики получили около 100,3 тысяч рублей, а также работники транспортных и складских компаний — 85,6 тысяч рублей.

Напомним, что средняя заработная плата представляет собой медианный уровень оплаты труда. Она рассчитывается так — общий размер начисленных зарплат делят на число работников и еще раз делят на число месяцев.

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что средний доход жителей региона в 2024 году составил 56,7 тысячи рублей, что является увеличением на 22,4% по сравнению с 2023 годом. В то же время отношение средней заработной платы в небольших населённых пунктах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 2,44.