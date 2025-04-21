На Кубани размер средней зарплаты увеличился на 17,8%

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что средний доход жителей региона в 2024 году составил 56,7 тысячи рублей, что является увеличением на 22,4% по сравнению с 2023 годом. В то же время отношение средней заработной платы в небольших населённых пунктах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 2,44.