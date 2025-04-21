Три проблемных ЖК достроят в Краснодаре в 2025 году

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре сдали многофункциональный центр в ЖК «Скала», расположенный на пересечении улиц Северной и Аэродромной. Завершить строительство здания девелопер планировал еще в 2017 году, однако власти Кубани через суд обязали застройщика снизить высотность с 25 до 19 этажей.