В Волгограде топ-менеджеры могут получать 110 тысяч рублей

Выяснилось, что в сфере «Высший и средний менеджмент» число резюме на вакансию в целом по России составило 21,8 при норме от 4 до 8. Максимальные значения были зафиксированы в Республике Ингушетия — 36,2, минимальные — на Чукотке (5,3). В Волгоградской области этот индекс составляет 23,1 резюме на вакансию.
С начала текущего года на территории региона работодатели искали свыше 300 топ-менеджеров, что на 6% больше, чем в прошлом году. При этом на портале было размещено 2,9 тыс. резюме.
По результатам марта средняя предлагаемая зарплата для таких специалистов в России составила 139,9 тыс. рублей. В Волгоградской области топ-менеджер может получать до 109,9 тыс. рублей, а сами специалисты в среднем ожидают получить 101,4 тыс. рублей.