В Волгограде топ-менеджеры могут получать 110 тысяч рублей

Выяснилось, что в сфере «Высший и средний менеджмент» число резюме на вакансию в целом по России составило 21,8 при норме от 4 до 8. Максимальные значения были зафиксированы в Республике Ингушетия — 36,2, минимальные — на Чукотке (5,3). В Волгоградской области этот индекс составляет 23,1 резюме на вакансию.