Из-за нарушений санитарных норм закрыли два кафе по продаже шаурмы в Прикамье

Из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований судебные приставы временно закрыли еще две шаурмичных в Пермском крае. Приостановлена работа торговых павильонов «Шаурма» на улице Нефтяников, 4 в Чернушке и «Шаверма № 1» на улице Свердлова, 62 в Горнозаводске.
В ходе проверок специалисты Роспотребнадзора установили, что в заведениях общепита отсутствовали цеховое деление, не было санузла для посетителей и гардероба, а вход в туалет для персонала осуществлялся через производственное помещение. Продовольственное сырье принималось и хранилось без маркировки. Кроме того, сотрудники предприятий не имели медицинских книжек.
Так как выявленные нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей, суд приостановил работу «Шаурмы» в Чернушке на 60 суток, а «Шавермы № 1» в Горнозаводске — на 15 суток. Судебные приставы выехали по месту нахождения точек общепита и опечатали заведения. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки сохранности наложенных пломб.