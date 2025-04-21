Из-за нарушений санитарных норм закрыли два кафе по продаже шаурмы в Прикамье

В ходе проверок специалисты Роспотребнадзора установили, что в заведениях общепита отсутствовали цеховое деление, не было санузла для посетителей и гардероба, а вход в туалет для персонала осуществлялся через производственное помещение. Продовольственное сырье принималось и хранилось без маркировки. Кроме того, сотрудники предприятий не имели медицинских книжек.