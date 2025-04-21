В Самаре добавилось 4 незаконных торговых павильона в 2025 году

В областной столице выявили еще несколько несанкционированных торговых точки. Об этом стало известно на оперативном совещании правительства региона.
Сотрудники мэрии рассказали, что с 1 января по 11 апреля этого года в Самаре демонтировали 118 незаконных точек. Основная территория их расположения — Кировский и Промышленный районы.
Также, на заседании было отмечено, что в прошлые выходные был убрал несанкционированный павильон на улице Ленинградской.
А расположение легальных ярмарок и незаконных точек города можно посмотреть на портале мэрии Самары.
Ранее мы писали о том, что глава города Иван Носков рассказал о работе над сносом незаконных гаражей.
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