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В Самаре добавилось 4 незаконных торговых павильона в 2025 году

В областной столице выявили еще несколько несанкционированных торговых точки.

В областной столице выявили еще несколько несанкционированных торговых точки. Об этом стало известно на оперативном совещании правительства региона.

Сотрудники мэрии рассказали, что с 1 января по 11 апреля этого года в Самаре демонтировали 118 незаконных точек. Основная территория их расположения — Кировский и Промышленный районы.

Также, на заседании было отмечено, что в прошлые выходные был убрал несанкционированный павильон на улице Ленинградской.

А расположение легальных ярмарок и незаконных точек города можно посмотреть на портале мэрии Самары.

Ранее мы писали о том, что глава города Иван Носков рассказал о работе над сносом незаконных гаражей.

Новости губернской столицы в оперативном режиме уже у нас в телеграм-канале.