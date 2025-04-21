У свердловчан выросла зарплата на 20%

В Свердловской области за последний год был зафиксирован значительный рост средней заработной платы. Если в январе 2024 года среднемесячный доход составлял 67,2 тысячи рублей, то в январе 2025 года он вырос на 20% и достиг 80,7 тысяч. Эти данные были предоставлены Свердловскстатом.
— Такой рост зарплат может быть обусловлен несколькими факторами, включая увеличение производительности труда, рост спроса на квалифицированные кадры и улучшение экономической ситуации в целом, — сообщили в Управлении службы федеральной статистики Свердловской области.
Этот рост был замечен не только в размере зарплат, но и в показателях занятости населения. Если в 2024 году число работающих уральцев составляло 59,7%, то в 2025 году оно увеличилось до 60,7%.
Напомним, что аналитики заявили: среднестатистическому жителю Свердловской области придется копить на квартиру около 5,4 лет. Правда, для этого ему будет нужно откладывать всю свою зарплату.