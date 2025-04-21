У свердловчан выросла зарплата на 20%

В Свердловской области за последний год был зафиксирован значительный рост средней заработной платы. Если в январе 2024 года среднемесячный доход составлял 67,2 тысячи рублей, то в январе 2025 года он вырос на 20% и достиг 80,7 тысяч. Эти данные были предоставлены Свердловскстатом.