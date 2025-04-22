Модернизация в действии. За год на Урале построят семь новых поликлиник

«По четырём объектам у нас нет никаких сомнений, планируем их сдать в третьем квартале или начале четвёртого, — сообщила замгубернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. — По трём объектам существуют вопросы, связанные с недостаточным количеством строителей на площадках. С подрядчиками разработаны дорожные карты по устранению отставания. Ведётся еженедельный мониторинг хода работ. Уверена, что это будут не просто функциональные, а действительно красивые медицинские учреждения. Поскольку это преимущественно детские объекты, особенно важно, чтобы они были дружелюбными, чтобы маленьким пациентам там было комфортно».