Модернизация в действии. За год на Урале построят семь новых поликлиник

Планомерное развитие.
«Новый министр здравоохранения Татьяна Савинова не чужой человек для области, с соответствующим образованием и огромным управленческим опытом, — сказал глава региона. — Она ничего за предыдущие годы не закрыла из того, что не нужно было закрывать. Ситуация, когда строится что-то новое и закрывается старое, — абсолютно нормальная. Для принятия решения нужно взвешивать и понимать абсолютно все стороны».
По словам врио губернатора, он уже ознакомился с ситуацией в сфере здравоохранения и оценил объём дополнительных финансовых средств, направленных на развитие больниц. Статистика подтверждает планомерное развитие системы. За последние четыре года обеспеченность врачами в регионе выросла с 31,4 до 35,3 специалиста на 10 тысяч населения. В Свердловской области функционирует 156 государственных медучреждений, из которых первичную медико-санитарную помощь оказывают 106 организаций. В сельской местности работают 578 ФАПов, включая 37 передвижных.
В рамках модернизации системы здравоохранения в 2021—2024 годах был проведён капитальный ремонт 128 медицинских объектов, установлено 84 модульных ФАПов и офисов врачей общей практики, приобретено более 16 тысяч единиц современного медицинского оборудования, на 806 единиц транспорта обновлён автопарк медучреждений. В 2024 году в районе Академический Екатеринбурга была введена в эксплуатацию новая поликлиника на 1 200 посещений в смену.
Системный контроль.
Медицинская помощь в Свердловской области организована по трёхуровневой системе. Высокотехнологичная помощь оказывается в 33 медицинских организациях (ею обеспечены 98% жителей). До конца нынешнего года на Среднем Урале в эксплуатацию будет введено семь объектов здравоохранения, их общая площадь превысит 52 тысячи квадратных метров. «Недопустимо, чтобы объекты, на которые выделены деньги, были не реализованы в срок. За этим должен быть постоянный, системный контроль», — подчеркнул Денис Паслер.
«По четырём объектам у нас нет никаких сомнений, планируем их сдать в третьем квартале или начале четвёртого, — сообщила замгубернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. — По трём объектам существуют вопросы, связанные с недостаточным количеством строителей на площадках. С подрядчиками разработаны дорожные карты по устранению отставания. Ведётся еженедельный мониторинг хода работ. Уверена, что это будут не просто функциональные, а действительно красивые медицинские учреждения. Поскольку это преимущественно детские объекты, особенно важно, чтобы они были дружелюбными, чтобы маленьким пациентам там было комфортно».
С отдельным входом.
В частности в Екатеринбурге возводят две детских поликлиники. Первая — в составе детской городской больницы № 15 на Уралмаше, рассчитанная на 700 посещений в смену. В современном четырёхэтажном здании площадью около 14 тысяч квадратных метров разместятся участковая служба, кабинеты узких специалистов, дневной стационар, отделения диагностики и клинические лаборатории.
Вторая поликлиника — подразделение детской городской клинической больницы № 9 в районе Сортировки. Площадь здания составляет 7,5 тысячи «квадратов». Здесь специалисты 15 профилей будут заботиться о крепком здоровье и хорошем самочувствии детей. В подразделении обустроят современный травмпункт с отдельным входом и рентген-кабинетом на первом этаже.
Между тем в Серове также строится детская поликлиника площадью 7 тысяч квадратных метров, которая заменит старое учреждение, расположенное в помещении бывшего детского сада. Новое здание будет в семь раз больше существующего. В Артёмовском возводится амбулаторный корпус ЦРБ площадью более 8 тысяч «квадратов» с проектной мощностью 500 посещений в смену.
В Реже строители возводят филиал городской поликлиники площадью 3,4 тысячи квадратных метров (на 150 посещений в смену). В Берёзовском появится двухсекционная детская поликлиника площадью 7,4 тысячи «квадратов» (на 400−500 посещений в смену).Особый проект реализуется в Арамиле, где строят детскую поликлинику с бассейном. Площадь здания составляет 4,4 тысячи квадратных метров. Учреждение сможет принимать 150 пациентов в смену, в штате будут трудиться 58 медработников. Для маленьких горожан организуют приём широкого круга специалистов, включая редких и востребованных.