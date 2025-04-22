Власти Краснодара официально подтвердили закрытие «блошиного рынка»

Основанием для закрытия послужило прекращение арендного соглашения на земельный участок, расположенный по адресу Путевая, 3/2. Территория находится в частной собственности, и владелец уведомил арендатора, организовавшего торговые ряды, о расторжении договора, действие которого истекает в конце апреля.