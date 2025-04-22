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Власти Краснодара официально подтвердили закрытие «блошиного рынка»

Мэрия Краснодара пообещала найти альтернативное место для нового блошиного рынка.

Как сообщили «Краснодарским известиям» в управлении торговли городской администрации, весной закроется одна из старейших барахолок в городе. «Блошиный рынок» на Путевой вблизи автовокзала «Краснодар-2» перестанет существовать с 30 апреля.

Основанием для закрытия послужило прекращение арендного соглашения на земельный участок, расположенный по адресу Путевая, 3/2. Территория находится в частной собственности, и владелец уведомил арендатора, организовавшего торговые ряды, о расторжении договора, действие которого истекает в конце апреля.

В администрации города в ответ на обращения торгующих на «блошином рынке» граждан, заявили о поиске альтернативного места для организации подобной ярмарки.