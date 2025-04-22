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Между Новороссийском и Лагосом планируют запустить морское сообщение

Россия планирует через Новороссийск экспортировать в Мали технику и сельхозпродукцию.

Источник: Комсомольская правда

Между Новороссийском и Лагосом планируют открыть морское сообщение. Об этом заявил торговый представитель РФ в Нигерии Максим Петров. Дипломат отметил потенциальный рост экспорта российской техники, транспорта и сельскохозяйственной продукции в Мали.

По словам Петрова, запуск регулярной морской линии Новороссийск-Лагос открывает новые горизонты для российско-малийского сотрудничества, демонстрирующего положительную динамику в последние годы.

Перспективы увеличения товарооборота связаны также с возможными поставками хлопка из Мали в Россию, добавил Петров.