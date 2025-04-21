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Финансист Тимошенко: курс доллара может опуститься до 79 рублей до конца недели

Курс доллара на этой неделе составит 79−83 рубля, считает эксперт.

Источник: Комсомольская правда

Курс доллара может опуститься ниже 80 рублей до конца текущей недели, такой прогноз озвучил в разговоре с изданием «Газета.Ru» специалист в сфере операций на финансовых рынках Максим Тимошенко.

— Курс доллара на этой неделе составит 79−83 рубля. Российский рубль должен получить свою порцию поддержки от близости пика налоговых выплат. На его стороне — жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, а также вероятные перспективы снижения градуса санкционной риторики, — отметил финансист.

Ранее 21 апреля курс доллара на межбанковском рынке в моменте опускался ниже отметки 81 рубль. Это произошло впервые с 18 марта, передают «Известия».

При этом, по мнению экспертов, в апреле традиционно возрастает спрос на рубли со стороны компаний, которые должны рассчитываться с государством. Это временно повышает курс национальной валюты, сообщили эксперты Life.ru.

По данным телеканала «Царьград», в 2025 году российский рубль показал самый сильный рост по отношению к доллару США, укрепившись к американцу на 38%.