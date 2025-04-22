Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 22 апреля

Нацбанк Беларуси снизил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 22 апреля, вторник.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком изменены валютные курсы на 22 апреля 2025 года, вторник. В итоге снизились курс доллара, курс евро и курс российского рубля.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на вторник, 22 апреля, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0453 белорусского рубля, 1 евро — 3,4631 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6799 белорусского рубля.

В соотношении с валютными курсам, которые были установлены на понедельник, 21 апреля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля изменились в сторону уменьшения. Ощутимее изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0137 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0156 белрубля, а курс российского рубля стал легче 0,0001 белрубля.

Еще Нацбанк заявил об изменениях по кредитам в Беларуси с 1 мая 2025 года.