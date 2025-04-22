Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 22 апреля

Национальным банком изменены валютные курсы на 22 апреля 2025 года, вторник. В итоге снизились курс доллара, курс евро и курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на вторник, 22 апреля, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0453 белорусского рубля, 1 евро — 3,4631 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6799 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсам, которые были установлены на понедельник, 21 апреля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля изменились в сторону уменьшения. Ощутимее изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0137 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0156 белрубля, а курс российского рубля стал легче 0,0001 белрубля.
Еще Нацбанк заявил об изменениях по кредитам в Беларуси с 1 мая 2025 года.