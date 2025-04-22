В России ожидается резкий взлет цен на авто по одной причине

«Безусловно, изменение расчетов приведет к росту стоимости на 10−15%. Отдельные марки могут подорожать и на 20−25%, в том числе, те, что ввозят через Беларусь и Киргизию», — говорится в заявлении Ермиловой. Его цитирует агентство «Прайм».