В России ожидается резкий взлет цен на авто по одной причине

Машины подорожают из-за новой системы расчета утильсбора, считает эксперт.
В России с 1 мая автомобили прибавят в цене вплоть до 20−25% из-за вступления в силу новой системы расчета утильсбора. Об этом сообщила Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.
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«Безусловно, изменение расчетов приведет к росту стоимости на 10−15%. Отдельные марки могут подорожать и на 20−25%, в том числе, те, что ввозят через Беларусь и Киргизию», — говорится в заявлении Ермиловой. Его цитирует агентство «Прайм».
В России уже зафиксировано увеличение цен на отечественные автомобили. Так, в марте машины производства РФ подорожали на 13%.