Во Владивостоке ищут подрядчика на реконструкцию перекрестка за 365 млн рублей

Реконструкцию планируется завершить к октябрю 2026 года. Заказчиком выступает управление дорог администрации Владивостока. Корректировка ждет шесть участков улиц, с созданием прямого движения с Днепровской на улицу Анны Щетининой, а также кольца на пересечении улиц Анны Щетининой и Адмирала Горшкова, появится дополнительная полоса движения при выезде с улицы Анны Щетининой на улицу Бородинскую. Для поворота с Выселковой на Анны Щетининой выделят крайнюю правую полосу для непрерывного проезда, съезд на поворотную полосу будет до светофора.