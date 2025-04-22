Во Владивостоке ищут подрядчика на реконструкцию перекрестка за 365 млн рублей

Подрядчика на реконструкцию перекрестка Анны Щетининой — Выселковой ищут во Владивостоке. По информации на сайте госзакупок, на выполнение работ планируется выделить почти 365 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
Реконструкцию планируется завершить к октябрю 2026 года. Заказчиком выступает управление дорог администрации Владивостока. Корректировка ждет шесть участков улиц, с созданием прямого движения с Днепровской на улицу Анны Щетининой, а также кольца на пересечении улиц Анны Щетининой и Адмирала Горшкова, появится дополнительная полоса движения при выезде с улицы Анны Щетининой на улицу Бородинскую. Для поворота с Выселковой на Анны Щетининой выделят крайнюю правую полосу для непрерывного проезда, съезд на поворотную полосу будет до светофора.
Для пешеходов обустроят тротуары, наземные переходы и два островка безопасности. Будут обновлены дорожные знаки, разметка, появятся направляющие полосы между встречными потоками. Для предотвращения затопления улицы во время дождей во время реконструкции создадут систему водоотведения с помощью ливневых стоков. Также будет создана подпорная стена, а местность облагорожена зелеными насаждениями.
Основной этап работ будет проведен в 2026 году. В 2025 планируется выполнение подготовительной части.
Напомним, в районе улицы Шилкинской во Владивостоке подрядчики приступили к устройству армокаркаса подпорной стены, которая станет частью новой дороги. Об этом рассказали в администрации города.