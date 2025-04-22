Банки в России ощутимо понизили ставки по кредитам

«Средний уровень полной стоимости кредитов (ПСК включает в себя не только ставку, но и все дополнительные расходы заемщика — страховки и комиссии) снизился на 5 п.п. перед заседанием ЦБ по ключевой ставке 25 апреля. Сейчас показатель находится на уровне 35%, хотя к концу марта он достигал 40%», — пишут «Известия» со ссылкой на данные с сайтов крупнейших банков.