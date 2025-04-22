Деньги на счетах защитят биометрией

— Считаю, что эта технология позволит создать по-настоящему безбарьерную среду. Например, можно будет по биометрии заселяться в отели, садиться в общественный транспорт или такси, получать деньги в банках и услуги в различных организациях, оплачивать покупки онлайн и офлайн. Для этого людям не понадобятся бумажные документы, пластиковые карты или смартфон. У них будет реальная возможность отвязать себя от предметов, которые можно потерять или забыть. При этом биометрия не станет единственным способом получить тот или иной сервис. Человек сам выбирает комфортный для себя вариант обслуживания.