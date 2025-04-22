В российских алкомаркетах не будут просить паспорт

Доступ несовершеннолетних к товарам 18+ ограничит биометрия.
Для покупки алкоголя, табака и энергетиков не нужно будет предъявлять паспорт. Первые кассы самообслуживания с биометрией заработают в торговых сетях уже в 2025 году, рассказал в интервью URA.RU заместитель генерального директора Центра биометрических технологий Евгений Семенов.
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«Бизнесу интересна возможность подтверждать возраст клиента по биометрии. Это яркий тренд, и мы его будем развивать в разных сценариях. Сегодня человек при покупке алкоголя, табака и энергетиков на кассе должен показать паспорт, а на терминале самообслуживания — позвать сотрудника для совершения покупки. С биометрией ждать подтверждения от сотрудника не придется, возраст подтвердит система. Эти механизмы мы сейчас отрабатываем с партнерами. Первые магазины будут оборудованы новыми кассами самообслуживания уже в этом году. При этом у клиента, само собой, сохранится возможность показать паспорт», — рассказал Евгений Семенов.
По словам спикера, биометрия надежно ограничит доступ несовершеннолетних к товарам 18+, и избавит совершеннолетних от необходимости показывать документы при покупке. Сначала сервис планируется внедрить на кассах самообслуживания, но со временем он появится на кассах обычных магазинов и маркетплейсах.