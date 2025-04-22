Экономист Балынин рассказал, кто в мае получит выплаты в 55 и 80 тыс. руб

Ряд категорий россиян получит в мае единовременную выплату к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в размере 55 или 80 тысяч рублей. Об этом aif.ru подробнее рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Экономист напомнил, что выплата является дополнительной и назначена по инициативе президента РФ Владимира Путина.
Выплату в размере 80 тысяч рублей получат:
— инвалиды Великой Отечественной войны;
— ветераны Великой Отечественной войны;
— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
— вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;
— вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.
В то же время выплата в размере 55 тысяч рублей положена следующим категориям:
— лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев (исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР).
-лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
— бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
Для получения выплаты никаких заявлений подавать не нужно, напомнил Балынин.
«Считаю важным предупредить пожилых родственников, что если кто-то позвонит и попросит предоставить какую-то информацию (пароль от госуслуг, код из смс и т.д.) для осуществления данной выплаты, то это точно мошенник, и правильным решением будет положить трубку телефона. Важно сохранять бдительность, так как мошенники, к сожалению, всегда активизируются при осуществлении дополнительных социальных выплат», — добавил он.
Ранее Балынин рассказал о двухэтапном увеличении пенсий.