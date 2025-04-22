Экономист Балынин рассказал, кто в мае получит выплаты в 55 и 80 тыс. руб

«Считаю важным предупредить пожилых родственников, что если кто-то позвонит и попросит предоставить какую-то информацию (пароль от госуслуг, код из смс и т.д.) для осуществления данной выплаты, то это точно мошенник, и правильным решением будет положить трубку телефона. Важно сохранять бдительность, так как мошенники, к сожалению, всегда активизируются при осуществлении дополнительных социальных выплат», — добавил он.