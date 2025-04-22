В Свердловской области выбрали первые 20 компаний на «Иннопром-2025»

В Екатеринбурге состоится Международная выставка «Иннопром-2025». 14 апреля были объявлены первые 20 компаний, которые будут представлять Свердловскую область на региональном стенде.
— Это организации, выпускающие продукцию в ключевых для нашего региона отраслях: транспортное машиностроение, металлообработка, энергетика, приборостроение, промышленные цифровые технологии и IT, — отметил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своем телеграм-канале.
На «Иннопроме» запланированы переговоры, подписание соглашений, а также проведение тематических сессий и круглых столов, что создаст дополнительные возможности для обмена мнениями и налаживания деловых связей.
Среди участников выставки окажутся такие известные организации, как научно-производственное предприятие «Машпром», «Энерго-РС», «УралТермоСвар», Институт химии твердого тела Уральского отделения РАН; а также ведущие учебные заведения — такие как Уральский государственный горный университет и Уральский федеральный университет. Эти компании и организации готовы продемонстрировать свои лучшие разработки и поделиться опытом в области информационных технологий.
Важно отметить, что в качестве страны-партнера выставки «Иннопром-2025» станет Саудовская Аравия. Мероприятие пройдет с 7 по 10 июля в Екатеринбурге.