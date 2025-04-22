В Свердловской области выбрали первые 20 компаний на «Иннопром-2025»

Среди участников выставки окажутся такие известные организации, как научно-производственное предприятие «Машпром», «Энерго-РС», «УралТермоСвар», Институт химии твердого тела Уральского отделения РАН; а также ведущие учебные заведения — такие как Уральский государственный горный университет и Уральский федеральный университет. Эти компании и организации готовы продемонстрировать свои лучшие разработки и поделиться опытом в области информационных технологий.