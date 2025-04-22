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Цены на электронику в РФ серьезно изменились

Цены на ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты снизились на 10−20%. Этот тренд начался в начале года и продолжился в марте-апреле. Наибольшее снижение цен наблюдается на ноутбуки — до 20%. Об этом сообщают СМИ.

Цены на ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты снизились на 10−20%

Цены на ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты снизились на 10−20%. Этот тренд начался в начале года и продолжился в марте-апреле. Наибольшее снижение цен наблюдается на ноутбуки — до 20%. Об этом сообщают СМИ.

«Цены на ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты снизились на 10−20%. Тренд начали фиксировать еще в начале года, но в марте-апреле он продолжился. Самое большое сокращение стоимости на лэптопы — до 20%», — сообщают «Известия». Причины снижения цен включают укрепление рубля, ожидание новых цен и распродажу старых запасов, отмечает издание.

Ранее Росстат сообщал, что в первую неделю апреля в России уже фиксировалось снижение цен на смартфоны на 3,8%, а также на ноутбуки, телевизоры и другую бытовую технику. Тогда падение стоимости объясняли изменениями спроса и колебаниями валютных курсов. Аналогичные тенденции наблюдались и в феврале, когда снижались цены на электронику и бытовые товары.