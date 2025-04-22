Цены на электронику в РФ серьезно изменились

Ранее Росстат сообщал, что в первую неделю апреля в России уже фиксировалось снижение цен на смартфоны на 3,8%, а также на ноутбуки, телевизоры и другую бытовую технику. Тогда падение стоимости объясняли изменениями спроса и колебаниями валютных курсов. Аналогичные тенденции наблюдались и в феврале, когда снижались цены на электронику и бытовые товары.