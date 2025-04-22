В Перми выдано разрешение на строительство 25-этажной высотки на улице Елькина

В 2022 году девелопер СЗ «Империя» обращался в комиссию по землепользованию и застройке с предложением увеличить высотность на своем участке по ул. Елькина, 12, с 10 до 25 этажей и в полтора раза повысить плотность строительства. Сами заявители называли свой дом «иглой».