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В Перми выдано разрешение на строительство 25-этажной высотки на улице Елькина

ООО СЗ «Империя» получило разрешение на строительство 25-этажного дома на ул. Елькина, 12, в Перми.

Источник: Коммерсантъ

Согласно Единой информационной системе жилищного строительства, краевое минимущество выдало разрешительную документацию 18 марта. Дом рассчитан на 11,2 тыс. кв. м жилых помещений и 1,7 тыс. кв. м нежилых площадей. Новостройка разместится на участке 2,9 тыс. кв. м в микрорайоне Громовском Свердловского района Перми.

В 2022 году девелопер СЗ «Империя» обращался в комиссию по землепользованию и застройке с предложением увеличить высотность на своем участке по ул. Елькина, 12, с 10 до 25 этажей и в полтора раза повысить плотность строительства. Сами заявители называли свой дом «иглой».

В онлайн-справочнике 2ГИС по адресу: ул. Елькина, 12, уже обозначен строящийся дом под названием Good Style.

По данным сервиса Kartoteka.ru, ООО СЗ «Империя» создано в Перми в 2019 году Александром Веселковым, он же директор организации. Господин Веселков также указан учредителем ООО СЗ «Виртуоз» — девелопера недавно введенного в эксплуатацию дома Good Life в Каслинском переулке.