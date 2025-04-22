Суд обязал выплатить долги по строительству детских садов во Владивостоке

Как следует из материалов дела, между компаниями был заключён договор субподряда на строительство пяти детских садов в жилом микрорайоне «Снеговая Падь» во Владивостоке. Субподрядчик выполнил работы в полном объёме, что подтверждается подписанными сторонами актами КС-2 и КС-3 без каких-либо замечаний. Однако подрядчик оплату в установленный срок не произвёл.
В суде представитель истца указал на нарушение условий договора, потребовав взыскать сумму основного долга. Ответчик в судебное заседание не явился, возражений и доказательств оплаты не представил.
Суд установил, что факт выполнения работ и их стоимость подтверждены материалами дела и ответчиком не оспорены. В связи с этим иск был признан законным и обоснованным. Решением суда с ООО «Гамма-технология» взысканы задолженность в 106,2 млн рублей, а также судебные расходы на миллион рублей.
Отметим, что компания-ответчик в 2020 году заключила государственный контракт на выполнение работ по строительству объекта: «Детский сад в жилом микрорайоне “Снеговая Падь”». Стоимость контракта составляла 209 млн рублей. В июле 2022 года контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Заказчиком выступило МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа».