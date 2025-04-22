Суд обязал выплатить долги по строительству детских садов во Владивостоке

Суд установил, что факт выполнения работ и их стоимость подтверждены материалами дела и ответчиком не оспорены. В связи с этим иск был признан законным и обоснованным. Решением суда с ООО «Гамма-технология» взысканы задолженность в 106,2 млн рублей, а также судебные расходы на миллион рублей.