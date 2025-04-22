Медовый месяц закончился: как бизнес в Ташкенте сталкивается с проблемами во взаимодействии с районными властями

Пока кафе простаивают без света, предприниматели напоминают: они не против развития, не против туристических улиц, не против благоустройства. Они — за. Но только тогда, когда это делается цивилизованно, с открытым диалогом, с уважением к частному бизнесу, который в прямом смысле наполняет городской бюджет и создает рабочие места.