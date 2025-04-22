Медовый месяц закончился: как бизнес в Ташкенте сталкивается с проблемами во взаимодействии с районными властями

За глянцем обновлённых фасадов начинают проявляться трещины, и всё чаще предприниматели сталкиваются не с поддержкой, а с откровенным давлением со стороны чиновников. Один из последних случаев — история, рассказанная основательницей пельменной Testo Замирой Рахмановой.
По её словам, их заведению просто отключили электричество. Не потому что не оплатили счета или нарушили правила. А потому, что начали задавать вопросы. Да-да, именно так: бизнесмены осмелились поинтересоваться, как на каком основании районный хокимият предъявляет ряд требований по благоустройству к пельменной, и в ответ получили — тьму, испорченные полуфабрикаты и потерю клиентов.
А если не сделаете — выключим свет.
С августа 2024 года на улице Садыка Азимова ведутся ремонтные работы в рамках проекта по созданию туристической зоны. Предприниматели, несмотря на отсутствие консультаций, восприняли это с пониманием: общее благо требует временных жертв. Но дальше — больше.
Пельменной Testo предложили фасадный дизайн, который, по словам владельцев, абсолютно не соответствовал концепции их заведения. Поэтому они разработали свой проект — за собственные средства. Однако после визита хокима города Ташкента Шавката Умурзакова всё резко ускорилось: районный хокимият обязал предпринимателей завершить зонирование летней площадки, уложить брусчатку, отремонтировать фасад и благоустроить территорию до 1 мая. Причём — опять же — за собственный счёт.
Testo была готова сотрудничать. Но, задав несколько логичных вопросов — о сроках, правах и ответственности, — получила неожиданный ответ: им просто отключили свет. Без документов, без официальных предписаний — устно, по понятиям.
Вопросы, которые никто не хочет слышать.
Основательница Testo задала четыре ключевых вопроса:
- Если работы выполняются за наш счет, вправе ли мы самостоятельно определять комфортные сроки их реализации, чтобы избежать финансовых трудностей и кредитной нагрузки?
- Является ли отсутствие готового плана благоустройства основанием для отключения электропитания?
- Насколько действия хокимията соответствуют законодательным нормам?
- Кто возместит ущерб, связанный с порчей полуфабрикатов и потерей клиентов из-за отключения электроэнергии?
Ответов пока не последовало.
«Мы за диалог, не за диктат».
Пока кафе простаивают без света, предприниматели напоминают: они не против развития, не против туристических улиц, не против благоустройства. Они — за. Но только тогда, когда это делается цивилизованно, с открытым диалогом, с уважением к частному бизнесу, который в прямом смысле наполняет городской бюджет и создает рабочие места.
«Мы выступаем за системный подход, открытый диалог и взаимное уважение между бизнесом и органами власти. А также, чтобы в нашем районе работал хоким, который умеет вести диалог, а не решать вопрос по понятиям», — подчёркивает Рахманова.
Итог?
Скорее всего, свет после появления ажиотажа в соцсетях включат. Возможно, кто-то получит выговор. Но предприниматели правы: проблема не в конкретной розетке, а в системе, где власть по-прежнему действует по принципу «мы вам сказали — вы сделайте».
Если столица действительно хочет стать привлекательной для туристов, инвесторов и самих горожан, начинать нужно не с плитки, а с уважения к тем, кто делает этот город живым. И, как минимум, перестать решать вопросы по понятиям.