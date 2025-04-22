На посевную кампанию в Башкирии направят более двух млрд рублей

Яровой сев проведут на площади более 2,1 миллиона гектаров. Это на 4,4 процента выше уровня прошлого года. Аграрии уже вышли на поля и планируют провести посевную «в оптимальные агротехнические сроки».
— Стоимость посевных работ в 2025 году оцениваем в 30 млрд рублей, — рассказал глава правительства Башкирии Андрей Назаров. — Это серьезные затраты для наших сельхозпроизводителей. Хорошо, что продолжается федеральная программа льготного кредитования, которая помогает своевременно приобрести семена, запасные части для техники, горюче-смазочные материалы и позволяет подойти к началу сева во всеоружии.
Руководитель башкирского Кабмина напомнил, что в 2025 году Башкортостану на льготные краткосрочные кредиты выделили 955,1 млн рублей субсидий, что более чем в два раза превышает прошлогодний транш.
— Это хорошая подмога аграриям для проведения посевной, — полагает Андрей Геннадьевич. — Производитель может получить льготный кредит сроком до 1 года уже по сниженной процентной ставке — от 8,3 до 12,5 процента, а государство компенсирует.
Как утверждает Андрей Назаров, «всего на прямую господдержку аграрного сектора республики в 2025 году предусмотрено около 4,8 млрд рублей, из них 2,8 млрд рублей — средства федерального бюджета».
— На весенние полевые работы в Башкирии планируют направить более двух миллиардов рублей, из которых предприятия агропромышленного комплекса уже получили 362 миллиона, — уточнили в пресс-службе главы региона.
— Господдержка помогает в обеспечении техникой, топливом и семенами, — считает он. — Потому как общая задача состоит в поддержании продовольственной безопасности Башкортостана, увеличении объемов экспорта и укреплении экономической устойчивости региона.
Между тем общий зерновой клин в этом году составит 1,5 миллиона гектаров.
— Площади с техническими культурами планируем довести почти до 635 тысяч гектаров. Это на 80 тысяч гектаров больше прошлого года, прежде всего за счет увеличения площадей под посевами масличных культур на 93,2 тысячи гектаров, — отметил вице-премьер РБ Ильшат Фазрахманов, курирующий сельское хозяйство.
По данным минсельхоза РБ, республика в полном объёме обеспечена семенами зерновых, зернобобовых и крупяных культур.
— За три месяца этого года агропредприятия региона приобрели 320 сельскохозяйственных машин и оборудования на сумму 2,2 миллиарда рублей, — добавили в пресс-службе главы Башкирии. — Наибольший объём закупок произвели в Стерлитамакском, Илишевском и Кармаскалинском районах.
Напомним, ранее Ильшат Фазрахманов заявлял, что посевная кампания этой весной обойдется аграриям региона на 25 процентов больше, чем в прошлом году. Основным источником средств для покрытия кассового разрыва станут льготные кредиты.