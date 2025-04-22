На посевную кампанию в Башкирии направят более двух млрд рублей

— Площади с техническими культурами планируем довести почти до 635 тысяч гектаров. Это на 80 тысяч гектаров больше прошлого года, прежде всего за счет увеличения площадей под посевами масличных культур на 93,2 тысячи гектаров, — отметил вице-премьер РБ Ильшат Фазрахманов, курирующий сельское хозяйство.