УВЗ поставил под угрозу закупку трамваев для Екатеринбурга

В конце 2024 года глава города Алексей Орлов анонсировал закупку сразу 50 трамваев. Парк «Гортранса» в прошлом году уже пополнился двумя новыми вагонами — одновагонным «Львенком», который хорошо известен пассажирам ветки Екатеринбург — Верхняя Пышма, и трехсекционным вагоном «Кастор» (Усть-Катавский вагоностроительный завод в Челябинской области, входит в Роскосмос). Еще в мае 2024 года градоначальник признавался, что склоняется к варианту закупки «Касторов».