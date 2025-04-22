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УВЗ поставил под угрозу закупку трамваев для Екатеринбурга

ФАС остановила закупку трамваев для Екатеринбурга из-за жалобы «дочки» Уралвагонзавода.

Федеральная антимонопольная служба поставила на паузу аукцион на приобретение 15 трехсекционных трамваев для Екатеринбурга. Как пишет «Уралинформбюро», основанием для решения ФАС стала жалоба гендиректора «Уралтрансмаша» (входит в АО «НПК “Уралвагонзавод”) Олега Емельянова.

По его мнению, под прописанные мэрией Екатеринбурга в техзадании характеристики подпадает трамвай конкретного производителя. Емельянов считает, что это нарушение антимонопольного законодательства, поскольку так искусственно ограничивается число участников аукциона.

ЕАН писал, что в конце марта администрация Екатеринбурга объявила аукцион на поставку 15 новых трамваев. Как следует из информации с сайта Госзакупок, начальная цена контракта составляет 2,7 млрд рублей.

Согласно техзаданию, все вагоны должны быть низкопольные. Вместимость каждого — не менее 150 пассажиров. Техника должна быть поставлена в Екатеринбург до 31 января 2026 года.

В конце 2024 года глава города Алексей Орлов анонсировал закупку сразу 50 трамваев. Парк «Гортранса» в прошлом году уже пополнился двумя новыми вагонами — одновагонным «Львенком», который хорошо известен пассажирам ветки Екатеринбург — Верхняя Пышма, и трехсекционным вагоном «Кастор» (Усть-Катавский вагоностроительный завод в Челябинской области, входит в Роскосмос). Еще в мае 2024 года градоначальник признавался, что склоняется к варианту закупки «Касторов».