УВЗ поставил под угрозу закупку трамваев для Екатеринбурга

Федеральная антимонопольная служба поставила на паузу аукцион на приобретение 15 трехсекционных трамваев для Екатеринбурга. Как пишет «Уралинформбюро», основанием для решения ФАС стала жалоба гендиректора «Уралтрансмаша» (входит в АО «НПК “Уралвагонзавод”) Олега Емельянова.
По его мнению, под прописанные мэрией Екатеринбурга в техзадании характеристики подпадает трамвай конкретного производителя. Емельянов считает, что это нарушение антимонопольного законодательства, поскольку так искусственно ограничивается число участников аукциона.
ЕАН писал, что в конце марта администрация Екатеринбурга объявила аукцион на поставку 15 новых трамваев. Как следует из информации с сайта Госзакупок, начальная цена контракта составляет 2,7 млрд рублей.
Согласно техзаданию, все вагоны должны быть низкопольные. Вместимость каждого — не менее 150 пассажиров. Техника должна быть поставлена в Екатеринбург до 31 января 2026 года.
В конце 2024 года глава города Алексей Орлов анонсировал закупку сразу 50 трамваев. Парк «Гортранса» в прошлом году уже пополнился двумя новыми вагонами — одновагонным «Львенком», который хорошо известен пассажирам ветки Екатеринбург — Верхняя Пышма, и трехсекционным вагоном «Кастор» (Усть-Катавский вагоностроительный завод в Челябинской области, входит в Роскосмос). Еще в мае 2024 года градоначальник признавался, что склоняется к варианту закупки «Касторов».