Названы самые перспективные профессии в России: неожиданные лидеры рейтинга

Почти все опрошенные (96%) готовы обучиться рабочей профессии, немного меньше (80%) число тех, кто не будет препятствовать своему ребенку, если тот захочет получить рабочую специальность. При этом мотивация для обучения рабочей профессии разнообразна: респонденты утверждали, что сделали бы это для получения альтернативного источника дохода, для саморазвития, для души или для того, чтобы открыть собственное дело.