Названы самые перспективные профессии в России: неожиданные лидеры рейтинга

Россияне назвали самые перспективные рабочие специальности. В топ вошли профессии мастера по ремонту квартир, автомеханика, водителя грузового транспорта и фрезеровщика, а возглавила его профессия сварщика. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные социологического исследования. Опрос проводился среди двух тысяч россиян не моложе 25 лет.
Сообщается, что профессию сварщика назвали наиболее предпочтительной с точки зрения дохода 58% респондентов. При этом 45% россиян не видят в высшем образовании гарантии высокого заработка в перспективе.
Почти все опрошенные (96%) готовы обучиться рабочей профессии, немного меньше (80%) число тех, кто не будет препятствовать своему ребенку, если тот захочет получить рабочую специальность. При этом мотивация для обучения рабочей профессии разнообразна: респонденты утверждали, что сделали бы это для получения альтернативного источника дохода, для саморазвития, для души или для того, чтобы открыть собственное дело.
Как на самом деле живут в России представители рабочих профессий и почему быть «белым воротничком» становится немодным, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем в России наблюдается избыток юристов, экономистов и представителей некоторых других профессий, популярных у студентов платных отделений вузов. Поэтому прием на платные отделения по ряду специальностей планируется ограничить.