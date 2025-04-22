Стоимость золота достигла рекордных 3450 долларов за тройскую унцию

Утром во вторник 22 апреля стоимость золота обновила исторический рекорд.
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше отметки 3450 доллара за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Так, к 02:18 мск цена золота росла на 1,72% до 3451,3 доллара за унцию. А к 02:35 мск золото торговалось на уровне 3455 за унцию (+1,82%).
Накануне стоимость золота превысила отметку в 3400 долларов за тройскую унцию.