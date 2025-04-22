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В Самарской области начали снижаться цены на куличи

Самарцы заметили, как подешевели куличи после Пасхи.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местные жители отпраздновали Пасху. По традиции цены на праздничные продукты и атрибутику стали снижаться.

В магазинах самарцы стали замечать, что куличи и пасхальные принадлежности резко упали в цене, в некоторых сетевых точках стоимость упала почти в два раза. Все это связано со снижением спроса и сроком годности товаров. Не все продукты были раскуплены до 20 апреля и теперь поставщики вынуждены реализовывать товар по сниженной цене.

Напомним, в пасхальную ночь православные христиане встретили праздник на торжественных богослужениях, которые проходили во всех храмах региона. В Самаре их посетили более 15 тысяч человек.