В Самарской области начали снижаться цены на куличи

В магазинах самарцы стали замечать, что куличи и пасхальные принадлежности резко упали в цене, в некоторых сетевых точках стоимость упала почти в два раза. Все это связано со снижением спроса и сроком годности товаров. Не все продукты были раскуплены до 20 апреля и теперь поставщики вынуждены реализовывать товар по сниженной цене.