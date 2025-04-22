В Самарской области может подорожать алкоголь

В Самарской области местных жителей предупредили о росте цен на алкогольную продукцию с 1 января 2025 года. Изменения коснутся пива, вина, крепкого алкоголя, а также установлена минимальная стоимость бутылки.
Согласно данным сервиса «Продажирф», за год средняя стоимость бутылки пива увеличилась на +15,74 рубля, а средняя стоимость составляет 118,73 рубля по стране. Дороже всего хмельная продукция в Санкт-Петербурге, Псковской, Сахалинской областях и Москве. Самарская область пока занимает 21 место в рейтинге.
По данным Самарастата, стоимость водки в начале апреля снизилась почти на 1%, цена за литр составляла 764 рубля. Напомним, по оценкам экспертов, в 2025 году алкоголь может подорожать в среднем на 15−17%. Это связано с повышением акцизных ставок и введением новых минимальных цен, определенных Минфином.