В Самарской области может подорожать алкоголь

По данным Самарастата, стоимость водки в начале апреля снизилась почти на 1%, цена за литр составляла 764 рубля. Напомним, по оценкам экспертов, в 2025 году алкоголь может подорожать в среднем на 15−17%. Это связано с повышением акцизных ставок и введением новых минимальных цен, определенных Минфином.