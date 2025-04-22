Почетным гражданам Волгограда увеличат выплаты к пенсии

Согласно документу планируется внести изменения в пункт 4.4 раздела 4 Положения о звании «Почетный гражданин города-героя Волгограда». В соответствии с поправкой ежемесячная выплата к пенсии будет увеличена с 20 000 до 40 000 рублей.
Получить эту меру поддержки могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет или имеющие инвалидность I и II группы, которым присвоено звание почетного гражданина города-героя Волгограда. Также они должны постоянно проживать в областном центре.
Эта выплата устанавливается в дополнение к другим мерам соцподдержки, которые предоставляются в соответствии с законодательством. Ее размер планируют повысить с 1 мая 2025 года.