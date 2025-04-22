Голосование за объекты благоустройства стартовало в Свердловской области

«Мы не первый год участвуем в проекте, и улучшения действительно заметны. Всего уже более 3,3 тысячи территорий благоустроены на Среднем Урале, — отметил врио губернатора Денис Паслер. — И я считаю, что каждый город нашего региона достоин таких изменений, на которые вы можете повлиять в первую очередь».