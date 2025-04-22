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Голосование за объекты благоустройства стартовало в Свердловской области

На выбор представлены более 150 общественных пространств в 56 муниципалитетах.

Жители Среднего Урала с 22 апреля могут принять участие в выборе площадок, которые будут благоустроены по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в следующем году.

На выбор представлены более 150 общественных пространств в 56 муниципальных образованиях Свердловской области.

«Мы не первый год участвуем в проекте, и улучшения действительно заметны. Всего уже более 3,3 тысячи территорий благоустроены на Среднем Урале, — отметил врио губернатора Денис Паслер. — И я считаю, что каждый город нашего региона достоин таких изменений, на которые вы можете повлиять в первую очередь».

Глава региона призвал свердловчан включиться в голосование и совместными усилиями создать комфортное и современное пространство для жизни в уральских городах и селах.