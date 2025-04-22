Ввод «Спортивной» поможет избавить центр Новосибирска от пробок

Ввод в эксплуатацию станции метро «Спортивная» поспособствует устранению заторов в центре Новосибирска. Об этом агентству ТАСС сообщил мэр Максим Кудрявцев.
По мнению градоначальника, после открытия станции жители мегаполиса смогут оставлять личный транспорт на парковке возле «Сибирь-Арены» и пересаживаться на метро, чем значительно снизят трафик.
«Когда есть перехватывающие парковки, где можно прийти оставить автомобиль, сесть на метрополитен. В частности, площадка возле “Сибирь-Арены”, там 800 парковочных мест. Мы её в таком направлении рассматриваем, когда запустим метрополитен, жители спокойно могут приезжать, оставлять там машину, садиться на метро и уезжать. Чтобы в центре была более комфортная ситуация с точки зрения пассажиропотока и транспорта», — заявил чиновник.
По словам Кудрявцева, для уменьшения пробок на дорогах в мэрии прорабатывают проекты строительства новых дорог, например, трассы в микрорайоне Клюквенный, а также дублёра улицы Кирова от Гусинобродского шоссе до улицы Выборной.
«Мы просматриваем ещё где-то с десяток улиц и по ряду позиций идёт проектирование», — цитирует мэра агентство ТАСС.