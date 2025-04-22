Ввод «Спортивной» поможет избавить центр Новосибирска от пробок

«Когда есть перехватывающие парковки, где можно прийти оставить автомобиль, сесть на метрополитен. В частности, площадка возле “Сибирь-Арены”, там 800 парковочных мест. Мы её в таком направлении рассматриваем, когда запустим метрополитен, жители спокойно могут приезжать, оставлять там машину, садиться на метро и уезжать. Чтобы в центре была более комфортная ситуация с точки зрения пассажиропотока и транспорта», — заявил чиновник.