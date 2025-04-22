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Ввод «Спортивной» поможет избавить центр Новосибирска от пробок

По мнению мэра, жители смогут оставлять машины возле «Сибирь-Арены» и пересаживаться на метро.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Ввод в эксплуатацию станции метро «Спортивная» поспособствует устранению заторов в центре Новосибирска. Об этом агентству ТАСС сообщил мэр Максим Кудрявцев.

По мнению градоначальника, после открытия станции жители мегаполиса смогут оставлять личный транспорт на парковке возле «Сибирь-Арены» и пересаживаться на метро, чем значительно снизят трафик.

«Когда есть перехватывающие парковки, где можно прийти оставить автомобиль, сесть на метрополитен. В частности, площадка возле “Сибирь-Арены”, там 800 парковочных мест. Мы её в таком направлении рассматриваем, когда запустим метрополитен, жители спокойно могут приезжать, оставлять там машину, садиться на метро и уезжать. Чтобы в центре была более комфортная ситуация с точки зрения пассажиропотока и транспорта», — заявил чиновник.

По словам Кудрявцева, для уменьшения пробок на дорогах в мэрии прорабатывают проекты строительства новых дорог, например, трассы в микрорайоне Клюквенный, а также дублёра улицы Кирова от Гусинобродского шоссе до улицы Выборной.

«Мы просматриваем ещё где-то с десяток улиц и по ряду позиций идёт проектирование», — цитирует мэра агентство ТАСС.