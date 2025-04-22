В НСО дорогу к «Вектору» и СКИФу реконструируют в рамках нацпроекта

В наукограде Кольцово Новосибирской области ведется реконструкция важного участка автодороги, который соединяет поселок с научными и промышленными центрами. Работы проводятся на участке дороги «Инская — Барышево — 39 км а/д “К-19 ₽”, расположенном между железнодорожным переездом у станции “Крахаль” и Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии “Вектор”. Этот проект является частью национального проекта “Инфраструктура для жизни”, инициированного правительством России.
Реконструкция затрагивает участок с 5 километра 555 метра по 8 километр 245 метров. Подрядчики уже начали работы на первых 100 метрах дороги, отгородив участок для безопасного выполнения ремонтных работ.
По словам начальника управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Антона Мирошниченко, работы на данном участке ведутся таким образом, чтобы обеспечить бесперебойный проезд для автомобилей.
«Работы ведутся на участках не более 100 метров, чтобы обеспечить бесперебойный проезд. Сначала на одной половине участка дороги была демонтирована существующая дорожная одежда, далее будет выполнена замена грунта земляного полотна, а затем устроена новая дорога. Аналогичные работы будут выполнены и на второй половине автотрассы», — отметил Мирошниченко.
История дороги и её текущее состояние.
Эта дорога была построена еще в 1980-х годах прошлого века для удобного проезда транспорта к садовым обществам. Полотно было отсыпано из грунтов притрассовых резервов, а сама дорога не имела достаточной толщины для интенсивного движения. Однако с развитием ГНЦ ВБ «Вектор» и других важных объектов на этой территории, дорога стала важной транспортной артерией для значительного числа автомобилистов.
Сегодня этот участок дороги пользуется огромной популярностью, а летом ежедневно по ней проезжает до 10 тысяч автомобилей, в том числе грузовиков. Вследствие этого интенсивного движения и влияния грузового транспорта, некоторые участки дороги начали разрушаться, что вызвало необходимость в проведении реконструкции.
Особенности реконструкции и её задачи.
Реконструкция этого участка дороги направлена на приведение её в соответствии с современными стандартами и требованиями для дорог с высокой интенсивностью движения. В рамках проекта предусмотрены следующие работы: капитальный ремонт водопропускных труб, устройство тротуаров и велодорожек, установка стационарного электрического освещения и создание остановок для общественного транспорта. Также будет проведена установка технических средств организации дорожного движения, чтобы повысить безопасность на данном участке.
Этот проект станет частью более масштабной программы по ремонту и модернизации дорожной инфраструктуры в Новосибирской области, которая включает в себя не только этот участок, но и другие важные объекты. Всего в 2025 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано 93 дорожных объекта по всей области. В числе объектов, которые будут приведены в порядок, как дороги опорной сети, так и дорожные участки в населенных пунктах, играющие ключевую роль в транспортной системе региона.
Реконструкция дороги в Кольцово имеет стратегическое значение, не только для местных жителей, но и для научных учреждений, таких как ГНЦ ВБ «Вектор», а также для повышения безопасности и комфортности транспортного потока в этом районе. Ожидается, что завершение работ в середине октября 2025 года обеспечит значительное улучшение качества движения и создаст комфортные условия для всех участников дорожного движения, включая пешеходов и велосипедистов.
Проект реконструкции дороги Кольцово, как и другие объекты в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», является важной частью программы модернизации инфраструктуры России, направленной на улучшение качества жизни граждан и развитие безопасной и удобной транспортной сети для будущих поколений.