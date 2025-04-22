В НСО дорогу к «Вектору» и СКИФу реконструируют в рамках нацпроекта

Этот проект станет частью более масштабной программы по ремонту и модернизации дорожной инфраструктуры в Новосибирской области, которая включает в себя не только этот участок, но и другие важные объекты. Всего в 2025 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано 93 дорожных объекта по всей области. В числе объектов, которые будут приведены в порядок, как дороги опорной сети, так и дорожные участки в населенных пунктах, играющие ключевую роль в транспортной системе региона.