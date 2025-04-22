Работники Тенгиза вышли с требованиями повышения зарплаты

«21 апреля утром работники склада компании ТОО “Кәсіби таңдау” выступили с требованием повысить заработную плату на 50%. К работникам склада присоединились и сотрудники транспортного департамента, требующие 100% повышения зарплаты», — говорится в сообщении.
ТОО «Кәсіби таңдау» является подрядчиком ТОО Caspian Offshore Construction Realty (COCR), а COCR — подрядчик «Тенгизшевройл» (ТШО).
«COCR — подрядная организация ТШО, оказывающая транспортные услуги на месторождении Тенгиз. “Кәсіби таңдау” — субподрядная компания COCR, предоставляющая персонал, за исключением работников национальных компаний. Компания “Кәсіби таңдау” была зарегистрирована в 2021 году, последняя перерегистрация состоялась 15 апреля 2025 года», — пояснило издание.
Отмечается, что еще 17 апреля сотрудники департамента транспорта ТШО направили письменное обращение с требованием повышения заработной платы на имя генерального директора ТШО Уильяма Лакоби, генерального директора СОСR Аджая Майка и главы ТОО «Кәсіби таңдау» Айнур Смит.
«В письме они указали, что в условиях инфляции, повышения цен и увеличения прожиточного минимума текущего уровня дохода недостаточно для покрытия базовых жизненных потребностей. По их словам, повышение зарплаты стало бы стимулом для ещё более продуктивной и ответственной работы. В обращении было также отмечено требование получить официальный ответ в течение трех рабочих дней. А сегодня, 21 апреля, работники записали и видеообращение, в котором повторили свои требования в устной форме. Сотрудники склада и грузоподъемной службы просят повысить заработную плату на 50%, подчеркивая, что работают добросовестно и стабильно. Они просят компанию “Кәсіби таңдау” не предпринимать репрессивных мер против них после обращения. Согласно информации, опубликованной на сайте Inbusiness.kz, под коллективным обращением подписались более 140 человек», — добавило издание.
Согласно информации, на данный момент производство продолжается и не приостановлено.
«8 января в Атырау несколько десятков сотрудников подрядной компании COCR уже посещали головной офис ТОО “Тенгизшевройл” (ТШО) с жалобами на руководство своей компании. Тогда работники заявили, что руководство уволило часть персонала якобы с целью сокращения затрат. В ходе той встречи представители ТШО выслушали жалобы и обращения работников», — сказано в сообщении.
В частности, тогда сотрудники требовали:
— признать действия руководства ТОО Caspian Offshore Construction Realty и ТОО «Кәсіби таңдау» преследованием в трудовых отношениях;
— отменить приказы об увольнении;
— восстановить уволенных на рабочие места;
— выплатить заработную плату за время вынужденного прогула;
— компенсировать моральный ущерб.
«31 декабря 2024 года работники также обращались с требованием улучшить условия проживания на вахте», — говорится в материале.
Журналисты направили официальные запросы с просьбой прокомментировать ситуацию в адрес руководства ТШО, СОСR и ТОО «Кәсіби таңдау», а также в трудовую инспекцию.
«Тенгизшевройл» (ТШО) осведомлен о беспокойствах сотрудников компании «Кәсіби таңдау», являющейся субподрядчиком подрядной организации ТШО — COC Realty. Подрядные компании ТШО являются независимыми юридическими лицами, и все дальнейшие вопросы по данному поводу следует направлять в компанию «Кәсіби таңдау». ТШО осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан", — ответили в ТШО.
Отмечается, что ответы от компаний СОСR и «Кәсіби таңдау» на момент публикации не поступили.
В трудовой инспекции сообщили, что на месторождении Тенгиз в данный момент ведутся переговоры.
«Чем завершатся эти требования, пока неизвестно. Однако, как отмечают представители профсоюзов, по опыту подобные обращения могут привести либо к забастовке, либо к массовым увольнениям. По информации наших источников, в данный момент с работниками ведутся переговоры. На место выехали замакима района Гулнафиз Айшуакова, районный покурор Еркебулан Ермеков и руководитель госинспекции труда Игилик Аубекеров, за порядком следит полиция», — сообщает издание, отмечая, что 21 апреля в результате выдвинутых требований стал нерабочим днем.