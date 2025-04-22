Работники Тенгиза вышли с требованиями повышения зарплаты

«В письме они указали, что в условиях инфляции, повышения цен и увеличения прожиточного минимума текущего уровня дохода недостаточно для покрытия базовых жизненных потребностей. По их словам, повышение зарплаты стало бы стимулом для ещё более продуктивной и ответственной работы. В обращении было также отмечено требование получить официальный ответ в течение трех рабочих дней. А сегодня, 21 апреля, работники записали и видеообращение, в котором повторили свои требования в устной форме. Сотрудники склада и грузоподъемной службы просят повысить заработную плату на 50%, подчеркивая, что работают добросовестно и стабильно. Они просят компанию “Кәсіби таңдау” не предпринимать репрессивных мер против них после обращения. Согласно информации, опубликованной на сайте Inbusiness.kz, под коллективным обращением подписались более 140 человек», — добавило издание.