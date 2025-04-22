На строительство студгородка в Волгограде выделен первый миллион рублей

Соответствующие изыскания необходимы для разработки документации по планировке земельного участка, на котором будет построен кампус и возведена вся необходимая сопутствующая инфраструктура. Ориентировочная площадь застраиваемой территории составляет 52 гектара.
Итоги конкурса по определению подрядчика будут подведены 5 мая. Начальная цена контракта — 1 040 000 рублей.
Напомним, студенческий городок мирового уровня планируется построить на территории, ограниченной улицей Авиаторской и Дедушенковским оврагом, включая Ельшанскую набережную. Там будут возведены объекты общей площадью 152 245 кв. м — 4 жилых корпуса с коммерческими помещениями, образовательный и физкультурно-оздоровительный комплексы, гостиница, конгресс-центр и научный центр с оранжереей.
По предварительной оценке, стоимость строительства кампуса, который рассчитан на единовременное пребывание 4500 человек, составит 24,18 млрд руб.
Предложение о создании первого в Волгограде студгородка поступило от молодых волгоградцев в рамках молодежного фестиваля #ТриЧетыре и было поддержано главой региона Андреем Бочаровым.