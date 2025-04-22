На строительство студгородка в Волгограде выделен первый миллион рублей

Напомним, студенческий городок мирового уровня планируется построить на территории, ограниченной улицей Авиаторской и Дедушенковским оврагом, включая Ельшанскую набережную. Там будут возведены объекты общей площадью 152 245 кв. м — 4 жилых корпуса с коммерческими помещениями, образовательный и физкультурно-оздоровительный комплексы, гостиница, конгресс-центр и научный центр с оранжереей.