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В Челябинскую область запретили ввозить лимоны из Казахстана

Россельхознадзор не пустил в Челябинскую область 19 тонн лимонов и кабачков.

Источник: Уральское управление Россельхознадзора

На границе Челябинской области и Казахстана остановили грузовик со свежими лимонами и кабачками. В общей сложности в Россию пытались ввезти 18,7 тонны товара. Но сделать это помешали проблемы с документами.

Как рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора, данные на этикетках разошлись с информацией в фитосанитарном сертификате. Из-за этого фуре пришлось развернуться и ехать обратно в Казахстан.

В отношении перевозчика возбудили административное дело о нарушении порядка ввоза подкарантинной продукции.