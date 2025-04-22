В Челябинскую область запретили ввозить лимоны из Казахстана

На границе Челябинской области и Казахстана остановили грузовик со свежими лимонами и кабачками. В общей сложности в Россию пытались ввезти 18,7 тонны товара. Но сделать это помешали проблемы с документами.
Как рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора, данные на этикетках разошлись с информацией в фитосанитарном сертификате. Из-за этого фуре пришлось развернуться и ехать обратно в Казахстан.
В отношении перевозчика возбудили административное дело о нарушении порядка ввоза подкарантинной продукции.