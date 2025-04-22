ЖДМ в попытке рассчитаться по зарплатам пустит на металлолом 85 локомотивов

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Молдавская железная дорога (ЖДМ) выставила на аукцион новую партию списанного оборудования в надежде выручить средства для выплаты задолженности по заработной плате. Речь идет о локомотивах и вагонах, срок эксплуатации которых давно истек и использоваться по назначению они больше не могут.