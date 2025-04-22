ЖДМ в попытке рассчитаться по зарплатам пустит на металлолом 85 локомотивов

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Молдавская железная дорога (ЖДМ) выставила на аукцион новую партию списанного оборудования в надежде выручить средства для выплаты задолженности по заработной плате. Речь идет о локомотивах и вагонах, срок эксплуатации которых давно истек и использоваться по назначению они больше не могут.
Всего ЖДМ намеревается продать 85 локомотивов, 15 из которых находятся в Кишиневе, остальные — на станции в Берешти, сообщает Radio Moldova. Все выставленное на аукцион оборудование находится в эксплуатации не менее 25 лет и дальнейшее их использование практически невозможно из-за отсутствия запасных частей.
На станции Бессарабяска также есть устаревшие вагоны-рефрижераторы, которые также устарели. На продажу выставят 17 вагонов этого типа, а также отходы черных и цветных металлов и неиспользованные запчасти.
Задолженность ЖДМ по заработной плате перед примерно пятью тысячами сотрудников превышает сумму в 190 миллионов леев. По данным Министерства инфраструктуры и профсоюзных организаций, долги могут быть погашены к осени этого года.
Железнодорожники Молдовы с начала года провели уже несколько акций протеста, требуя погашения долгов по зарплате. В итоге правительство обещало выделить из государственного резерва 250 тонн дизельного топлива для ЖДМ, что, по замыслу кабмина, позволит предприятию продолжать свою деятельность, несмотря на ограниченные финансовые ресурсы.