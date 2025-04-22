В Самаре обсудили перспективы развития поселка Красная Глинка

«За любыми экономическими показателями и достижениями всегда стоят люди — коллективы предприятий. Поэтому сегодня крупным промышленникам в своей работе важно уделять особое внимание не только стабильному наращиванию производства, но социальной составляющей. Развитию школ и детских садов, куда ходят дети сотрудников, поддержке знаковых учреждений спорта и культуры, которые они посещают. Пример такого подхода увидел на предприятии Электрощит Самара. По всем проектам, которые обсудили с руководством, будем сотрудничать, это важно в том числе для развития инфраструктуры поселка Красная Глинка», — сказал глава города Самара Иван Носков.