В Самаре обсудили перспективы развития поселка Красная Глинка

Совместно с генеральным директором ГК «Акрон Холдинг» Павлом Морозовым они осмотрели производство и обсудили реализацию знаковых инфраструктурных проектов, связанных с развитием поселка Красная Глинка.
«За любыми экономическими показателями и достижениями всегда стоят люди — коллективы предприятий. Поэтому сегодня крупным промышленникам в своей работе важно уделять особое внимание не только стабильному наращиванию производства, но социальной составляющей. Развитию школ и детских садов, куда ходят дети сотрудников, поддержке знаковых учреждений спорта и культуры, которые они посещают. Пример такого подхода увидел на предприятии Электрощит Самара. По всем проектам, которые обсудили с руководством, будем сотрудничать, это важно в том числе для развития инфраструктуры поселка Красная Глинка», — сказал глава города Самара Иван Носков.
В ходе встречи участники также обсудили планы по развитию спортивной инфраструктуры поселка. В первую очередь, запуск в поселке Красная Глинка нового футбольного стадиона, который запланирован ко Дню защиты детей, и проектирование нового бассейна в школе № 118. Также были озвучены варианты модернизации городской бани, находящейся в аварийном состоянии.