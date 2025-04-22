В Ростове горевший дом на Мечникова признан аварийным и подлежит сносу

В Ростове горевший дом на улице Мечникова, 53, признан аварийным и подлежит сносу. Об этом сказано на сайте городской администрации.
Год назад в доме обрушилась стена, образовалась большая трещина. Также в здании не раз случались пожары. Жильцов расселили. Дом был признан аварийным, его должны были снести.
Как стало известно Donday, прежде чем приступить к демонтажу, нужно составить проектно-сметную документацию. На это городские власти выделили 1,8 млн рублей.
Работы по сносу дома должны завершиться до 1 августа 2025 года.