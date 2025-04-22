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В Ростове горевший дом на Мечникова признан аварийным и подлежит сносу

Об этом сказано на сайте городской администрации.

Источник: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове горевший дом на улице Мечникова, 53, признан аварийным и подлежит сносу. Об этом сказано на сайте городской администрации.

Год назад в доме обрушилась стена, образовалась большая трещина. Также в здании не раз случались пожары. Жильцов расселили. Дом был признан аварийным, его должны были снести.

Как стало известно Donday, прежде чем приступить к демонтажу, нужно составить проектно-сметную документацию. На это городские власти выделили 1,8 млн рублей.

Работы по сносу дома должны завершиться до 1 августа 2025 года.