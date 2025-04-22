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На Кубани изменили график доставки пенсий на майских праздниках

График доставки пенсий в мае озвучили на Кубани.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани изменили график доставки пенсий на майских праздниках. Порядок выплаты озвучили в Отделении Социального фонда России по Краснодарскому краю.

Так, в городских отделениях почтовой связи Краснодара пенсии будут выплачивать:

— 3 мая — за 3 и 4 мая;

— 4 мая — на кассе работающих отделений почтовой связи;

— 5 мая — за 5 мая;

— 6 мая — за 6 мая;

— 7 мая — за 7 и 8 мая;

— 8 мая — за 9 и 10 мая;

— 10 мая — за 11 мая.

В отделениях почтовой связи региона установлен следующий график:

— 3 мая — за 3 и 4 мая;

— 4 мая — на кассе работающих отделений почтовой связи;

— 5 мая — на кассе работающих отделений почтовой связи;

— 6 мая — за 5 и 6 мая;

— 7 мая — за 7 и 8 мая;

— 8 мая — за 9 и 10 мая;

— 10 мая — за 11 и 12 мая.

В следующие дни жители будут получать выплаты и пенсии по обычному графику доставки.

Напомним, всего на Кубани насчитывается 1,6 млн получателей пенсий. Из них 35% забирают ее в отделениях почтовой связи.