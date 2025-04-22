На Кубани изменили график доставки пенсий на майских праздниках. Порядок выплаты озвучили в Отделении Социального фонда России по Краснодарскому краю.
Так, в городских отделениях почтовой связи Краснодара пенсии будут выплачивать:
— 3 мая — за 3 и 4 мая;
— 4 мая — на кассе работающих отделений почтовой связи;
— 5 мая — за 5 мая;
— 6 мая — за 6 мая;
— 7 мая — за 7 и 8 мая;
— 8 мая — за 9 и 10 мая;
— 10 мая — за 11 мая.
В отделениях почтовой связи региона установлен следующий график:
— 3 мая — за 3 и 4 мая;
— 4 мая — на кассе работающих отделений почтовой связи;
— 5 мая — на кассе работающих отделений почтовой связи;
— 6 мая — за 5 и 6 мая;
— 7 мая — за 7 и 8 мая;
— 8 мая — за 9 и 10 мая;
— 10 мая — за 11 и 12 мая.
В следующие дни жители будут получать выплаты и пенсии по обычному графику доставки.
Напомним, всего на Кубани насчитывается 1,6 млн получателей пенсий. Из них 35% забирают ее в отделениях почтовой связи.