Золото дорожает второй день подряд. Цена уже выше $3500

На 9 утра по Минску 22 апреля, по данным Investing.com, цена золота колебалась в диапазоне $3499−3502. На азиатских торгах этим утром подорожали и другие металлы. Так, фьючерс на серебро с поставкой в мае вырос на 0,96% — до $32,83 за тройскую унцию, а на медь — на 1,25%, до $4,78 за фунт.