Золото дорожает второй день подряд. Цена уже выше $3500

На 9 утра по Минску 22 апреля, по данным Investing.com, цена золота колебалась в диапазоне $3499−3502. На азиатских торгах этим утром подорожали и другие металлы. Так, фьючерс на серебро с поставкой в мае вырос на 0,96% — до $32,83 за тройскую унцию, а на медь — на 1,25%, до $4,78 за фунт.
Как считают эксперты Bloomberg, скачок стоимости драгметаллов связан с недавней критикой Дональда Трампа в адрес председателя ФРС Джерома Пауэлла. О необходимости его увольнения недавно избранный президент США говорит уже не первый раз.
Многие эксперты считают вмешательство Белого дома в дела ФРС опасным, т. к. это подрывает принцип независимости американского центробанка. Вероятно, этим и вызвана «нервная» реакция на рынке золота в последние дни.
Предыдущий рекорд ($3400,44 за тройскую унцию) был установлен 21 апреля.
Goldman Sachs повысил прогноз по стоимости золота до $3700.