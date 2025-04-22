В Новосибирске нашли около ста нарушений в нацпроектах

Как рассказали в ведомстве, за первый квартал этого года выявлено порядка сто проблем. Также в прокуратуре отметили, что 30% нарушений приходятся на исполнение национального проекта «Здравоохранение». Нарушения были и в нацпроекте «Жилье и городская среда», а также «Безопасные и качественные дороги».
Олин из примеров нарушения произошел в благоустройстве села Тулинский. Известно, что бюджетные средства расходовали не по назначению. На главу Верх-Тулинского сельсовета завели административное дело.
Добавляется, что стражи порядка приняли около 60 мер реагирования и привлекли к ответственности почти 40 должностных лиц.