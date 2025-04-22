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В Новосибирске нашли около ста нарушений в нацпроектах

В прокуратуре Новосибирской области рассказали о надзоре в сфере реализации нацпроектов.

Как рассказали в ведомстве, за первый квартал этого года выявлено порядка сто проблем. Также в прокуратуре отметили, что 30% нарушений приходятся на исполнение национального проекта «Здравоохранение». Нарушения были и в нацпроекте «Жилье и городская среда», а также «Безопасные и качественные дороги».

Олин из примеров нарушения произошел в благоустройстве села Тулинский. Известно, что бюджетные средства расходовали не по назначению. На главу Верх-Тулинского сельсовета завели административное дело.

Добавляется, что стражи порядка приняли около 60 мер реагирования и привлекли к ответственности почти 40 должностных лиц.